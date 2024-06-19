Юрист Сафонова сообщил о реакции «ПСЖ» на ситуацию с алиментами

Как заявил представлявший интересы российского вратаря юрист Юрий Зайцев, «ПСЖ» интересовался делом о долге по алиментам Матвея Сафонова, однако трансфер не находился под угрозой.

«Первая реакция — блин, этого не может быть, надо разобраться. Когда мы с ситуацией разобрались, она оказалась не такой, как ее подавали в прессе. На самом деле, действительно было постановление пристава, но на достаточно маленькую, техническую сумму. Не буду и не имею права лезть в подробности этого судебного процесса. Мое участие состояло в том, что “ПСЖ” озаботился этим вопросом. Они вышли на связь вечером того же дня, мы с ними поговорили, я им объяснил ситуацию, исходя из той информации, которую получил от адвоката Матвея», — сказал Зайцев в интервью Нобелю Арустамяну.

«На следующий день мы сделали звонок с участием представителей “ПСЖ”, Матвей объяснил ситуацию. В “ПСЖ” достаточно спокойно отреагировали и сказали: “Все ок, пожалуйста, разреши эту ситуацию. Попроси своих адвокатов получить документ о том, что тебе можно выезжать за границу — и никаких проблем”. Могу сказать, что трансфер Матвея никогда не был под угрозой», — добавил юрист.

В СМИ поступала информация о том, что Сафонову запретили выезд из России из-за долгов по алиментам. В феврале он проиграл суд бывшей жене Анастасии Казачек, с которой развелся в прошлом году. Вратаря «Краснодара» обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально называлась сумма в размере 14 миллионов рублей, но после перерасчета увеличилась до 60 миллионов.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступал за первую команду «быков» с 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 175 матчей, в которых пропустил 208 мячей и 53 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 14 матчей за сборную России.