Сафонов рассказал о реакции Галицкого на переход вратаря в «ПСЖ»

«Сергей Галицкий меня не отговаривал от перехода. Не то, что давал понять, он говорил напрямую, что он хочет, чтобы мы все играли здесь. Но он сам прекрасно понимал, что “ПСЖ” — это тот вариант, от которого не отказываются. Сегодня мне позвонил Сергей Николаевич и сказал: “Я тебя поздравляю, я за тебя очень горд”.



Предложение от «ПСЖ» в данной ситуации такое, от которого нельзя отказываться. Как можно сказать нет команде, которая предлагает хорошие условия и играет в полуфинале Лиги чемпионов, которая выигрывает свой чемпионат? Которая борется за всевозможные турниры, за самые высокие места в них. Я все-таки понимаю, что попав в максимально конкурентную среду, я сам буду прибавлять быстрее. Моя позиция такая, что я хочу улучшать себя, я хочу становиться лучше каждый день. Я просто должен переходить, если будет предложение, которое устраивает «Краснодар», — сказал Сафонов.

14 июня стало известно о том, что чемпион Франции «ПСЖ» приобрел вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. С 25-летним россиянином подписан пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступал за первую команду «быков» с 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 175 матчей, в которых пропустил 208 мячей и 53 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 14 матчей за сборную России.