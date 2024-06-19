Сафонов рассказал о реакции Галицкого на переход вратаря в «ПСЖ»
Вратарь сборной России Матвей Сафонов в интервью Нобелю Арустамяну рассказал, как воспринял его переход в «ПСЖ» владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
«Сергей Галицкий меня не отговаривал от перехода. Не то, что давал понять, он говорил напрямую, что он хочет, чтобы мы все играли здесь. Но он сам прекрасно понимал, что “ПСЖ” — это тот вариант, от которого не отказываются. Сегодня мне позвонил Сергей Николаевич и сказал: “Я тебя поздравляю, я за тебя очень горд”.
Предложение от «ПСЖ» в данной ситуации такое, от которого нельзя отказываться. Как можно сказать нет команде, которая предлагает хорошие условия и играет в полуфинале Лиги чемпионов, которая выигрывает свой чемпионат? Которая борется за всевозможные турниры, за самые высокие места в них. Я все-таки понимаю, что попав в максимально конкурентную среду, я сам буду прибавлять быстрее. Моя позиция такая, что я хочу улучшать себя, я хочу становиться лучше каждый день. Я просто должен переходить, если будет предложение, которое устраивает «Краснодар», — сказал Сафонов.
14 июня стало известно о том, что чемпион Франции «ПСЖ» приобрел вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. С 25-летним россиянином подписан пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года.
Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступал за первую команду «быков» с 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 175 матчей, в которых пропустил 208 мячей и 53 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 14 матчей за сборную России.
Ранее сообщалось, что в следующем сезоне в «ПСЖ» не будет неприкасаемого основного вратаря. За место первого вратаря Сафонову предстоит бороться с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и экс-голкипером молодежной сборной Испании Арнау Тенасом.