Матвей Сафонов заявил о готовности стать основным вратарем «ПСЖ»
Вратарь сборной России, недавно подписавший пятилетний контракт с чемпионом Франции «ПСЖ», дал интервью известному журналисту Нобелю Арустамяну.
«Я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно», — сказал Сафонов, добавив, что до сегодняшнего момента еще ни разу не проигрывал конкуренцию ни в клубе, ни в сборной России.
Ранее поступала информация из клуба о том, что в следующем сезоне в «ПСЖ» не будет неприкасаемого основного вратаря. За место в воротах парижского клуба Сафонову предстоит бороться с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и экс-голкипером молодежной сборной Испании Арнау Тенасом.
25-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступал за первую команду «быков» с 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 175 матчей, в которых пропустил 208 мячей и 53 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 14 матчей за сборную России.