Матвей Сафонов заявил о готовности стать основным вратарем «ПСЖ»

«Я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно», — сказал Сафонов, добавив, что до сегодняшнего момента еще ни разу не проигрывал конкуренцию ни в клубе, ни в сборной России.

Ранее поступала информация из клуба о том, что в следующем сезоне в «ПСЖ» не будет неприкасаемого основного вратаря. За место в воротах парижского клуба Сафонову предстоит бороться с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и экс-голкипером молодежной сборной Испании Арнау Тенасом.