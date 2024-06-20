«Лестер» объявил имя нового главного тренера

Как сообщает официальный сайт клуба, Стив Купер возглавил «Лестер». Соглашение со специалистом из Уэльса рассчитано на 3 года.

«Я очень рад и горжусь тем, что меня назначили главным тренером команды “Лестер Сити”. Это фантастический клуб с богатой историей и страстными болельщиками. Я очень рад работать с такой талантливой командой и с нетерпением жду возможности реализовать наши общие амбиции в Премьер-лиге», — сказал Купер.

Ранее Стив Купер возглавлял «Ноттингем Форест», который под руководством валлийца в сезоне-2021/22 вернулся в АПЛ впервые с 1999 года. Купер покинул клуб из Ноттингема в декабре 2023 года. До этого он тренировал «Суонси» и юниорскую сборную Англии.