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14:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Лестер» объявил имя нового главного тренера

Стив Купер сменил на посту Энцо Мареску, который помог «лисам» за сезон вернуться в Английскую Премьер-лигу и перешел на работу в лондонский «Челси».

Челси
ЛестерЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как сообщает официальный сайт клуба, Стив Купер возглавил «Лестер». Соглашение со специалистом из Уэльса рассчитано на 3 года.

«Я очень рад и горжусь тем, что меня назначили главным тренером команды “Лестер Сити”. Это фантастический клуб с богатой историей и страстными болельщиками. Я очень рад работать с такой талантливой командой и с нетерпением жду возможности реализовать наши общие амбиции в Премьер-лиге», — сказал Купер.

Ранее Стив Купер возглавлял «Ноттингем Форест», который под руководством валлийца в сезоне-2021/22 вернулся в АПЛ впервые с 1999 года. Купер покинул клуб из Ноттингема в декабре 2023 года. До этого он тренировал «Суонси» и юниорскую сборную Англии.

В сезоне-2015/16 «Лестер» впервые в своей истории стал чемпионом Англии. Сенсационной победы «лисы» достигли под руководством итальянца Клаудио Раньери. В 2021 году «Лестер» стал обладателем Кубка Англии. Также «синие» трижды побеждали в Кубке английской лиги.

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