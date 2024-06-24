В сборной России оценили шансы Сафонова стать первым в «ПСЖ»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал перспективы российского голкипера Матвея Сафонова стать первым номером в «ПСЖ».
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал перспективы российского голкипера Матвея Сафонова стать первым номером в «ПСЖ».
«Готов ли Сафонов быть первым номером “ПСЖ”? Да, он готов. Вопрос в другом: сколько времени у него уйдет на адаптацию. За спиной у Доннаруммы большой опыт игры в чемпионатах Италии и Франции, где уровень выше, чем в России. Сюда можно добавить опыт игры в чемпионатах Европы и мира. Так что маловероятно, что Матвей приедет в “ПСЖ” и сразу станет основным.
Ему все равно какое-то время надо будет потренироваться в команде, он сразу почувствует разницу в тренировочном процессе. Так было и у Андрея Лунева в Германии. На это уходит обычно месяца два-три. Но к началу сезона он уже должен подтянуться к нужному уровню. Ему теперь нужно дождаться шанса и воспользоваться им», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».
Напомним, ранее состав «ПСЖ» пополнил голкипер сборной России Матвей Сафонов. Он заявил, что готов стать первым номером в команде. За место в воротах парижского клуба воспитаннику «Краснодара» предстоит бороться с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и экс-голкипером молодежной сборной Испании Арнау Тенасом.
Контракт 25-летнего Сафонова рассчитан до лета 2029 года. Сумма трансфера составила €20 млн с учетом бонусов. Он стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба.