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18:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Конте: Хвича Кварацхелия продолжит играть за «Наполи»

Новый главный тренер «Наполи» наложил вето на продажу грузинского футболиста и еще нескольких игроков.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Антонио Конте дал обещание, что Хвича Кварацхелия продолжит выступления за клуб. Ранее в СМИ поступали сведения о том, что в трансфере Кварацхелии заинтересован «ПСЖ».

«Хвича Кварацхелия продолжит играть за “Наполи”. В этом нет никаких сомнений. Все очевидно и понятно, сомнений нет. Квара остается с нами», — приводит слова Конте известный журналист Фабрицио Романо.

«В моем понимании Кварацхелия и Джованни Ди Лоренцо — ключевые игроки. Я наложил вето на продажу Ди Лоренцо, Станислава Лоботки, Андре Замбо-Ангисса и Кварацхелии», — добавил наставник.

Хвиче Кварацхелии 23 года, он выступает за «Наполи» с 2022 года. В составе команды он стал чемпионом Италии в 2023 году. Ранее Кварацхелия выступал за «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Батуми), «Рустави», казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым в 2019 году стал обладателем Кубка России.

Кварацхелия вместе со сборной Грузии принимает участие в чемпионате Европы, который проходит в Германии и завершится 14 июля. По итогам двух туров группового этапа команда Грузии набрала одно очко — 1:3 в игре с Турцией и 1:1 в матче с командой Чехии. 26 июня в заключительном туре подопечные Саньоля встретятся с фаворитом группы — сборной Португалии. Грузинам для выхода из группы необходимо побеждать команду Криштиану Роналду. Португальцы при этом уже решили все задачи — они гарантированно займут первое место в группе F, даже уступив Грузии.

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