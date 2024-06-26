Конте: Хвича Кварацхелия продолжит играть за «Наполи»

Антонио Конте дал обещание, что Хвича Кварацхелия продолжит выступления за клуб. Ранее в СМИ поступали сведения о том, что в трансфере Кварацхелии заинтересован «ПСЖ».

«Хвича Кварацхелия продолжит играть за “Наполи”. В этом нет никаких сомнений. Все очевидно и понятно, сомнений нет. Квара остается с нами», — приводит слова Конте известный журналист Фабрицио Романо.

«В моем понимании Кварацхелия и Джованни Ди Лоренцо — ключевые игроки. Я наложил вето на продажу Ди Лоренцо, Станислава Лоботки, Андре Замбо-Ангисса и Кварацхелии», — добавил наставник.

Хвиче Кварацхелии 23 года, он выступает за «Наполи» с 2022 года. В составе команды он стал чемпионом Италии в 2023 году. Ранее Кварацхелия выступал за «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Батуми), «Рустави», казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым в 2019 году стал обладателем Кубка России.