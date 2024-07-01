Де Брейне — о переходе в саудовский клуб: У меня достаточно денег

«Останусь ли в “Сити”? Да, да… Я читал много заголовков о трансфере в Саудовскую Аравию, но я ни с кем не разговаривал. Если поступит хорошее предложение и вы скажете Пепу, что хотите уйти, то это возможно. В других клубах все может быть по-другому. Но я никогда не говорил, что хочу уйти.



У меня более чем достаточно денег. Но если поступит сумасшедшая сумма, то она будет предназначена для моей семьи, моих родственников, моих внуков, правнуков и друзей», — приводит слова Де Брейне журналист Фабрицио Романо со ссылкой на HLN.