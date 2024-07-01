Де Брейне — о переходе в саудовский клуб: У меня достаточно денег
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брейне прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брейне прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.
«Останусь ли в “Сити”? Да, да… Я читал много заголовков о трансфере в Саудовскую Аравию, но я ни с кем не разговаривал. Если поступит хорошее предложение и вы скажете Пепу, что хотите уйти, то это возможно. В других клубах все может быть по-другому. Но я никогда не говорил, что хочу уйти.
У меня более чем достаточно денег. Но если поступит сумасшедшая сумма, то она будет предназначена для моей семьи, моих родственников, моих внуков, правнуков и друзей», — приводит слова Де Брейне журналист Фабрицио Романо со ссылкой на HLN.
Ранее де Брейне признался, что не против перехода в чемпионат Саудовской Аравии.
Контракт 32-летнего Де Брейне с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2025 года. Кевин Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году. За это время он принял участие в 378 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 168 голевыми передачами. Ранее бельгиец выступал за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург».
На проходящем в Германии чемпионате Европы сборная Бельгии в ⅛ финала встретится с Францией. Матч пройдет 1 июля в Дортмунде.