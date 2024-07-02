Алексей Миранчук может продолжить карьеру в MLS

28-летний Миранчук выступает за клуб из Бергамо с сентября 2020 года. Сезон‑2022/23 хавбек провел на правах аренды в «Торино». Его нынешний контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.