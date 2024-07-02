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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Алексей Миранчук может продолжить карьеру в MLS

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в США.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, клуб MLS «Ди Си Юнайтед» заинтересовался российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

28-летний Миранчук выступает за клуб из Бергамо с сентября 2020 года. Сезон‑2022/23 хавбек провел на правах аренды в «Торино». Его нынешний контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Миранчук провел 42 матча за «Аталанту», забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач. Подопечные Джан Пьеро Гасперини стали победителями Лиги Европы, прервав в финале рекордную победную серию леверкузенского «Байера».

Антон Миранчук, брат-близнец Алексея, накануне покинул «Локомотив» после 11 лет в клубе.

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