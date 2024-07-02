«Челси» объявил о переходе полузащитника «Лестера»
Воспитанник «Лестера» Кирнан Дьюсбери-Холл продолжит карьеру в лондонском клубе.
Воспитанник «Лестера» Кирнан Дьюсбери-Холл продолжит карьеру в лондонском клубе.
Как сообщает официальный сайт «Челси», центральный полузащитник «Лестер Сити» Кирнан Дьюсбери-Холл стал игроком лондонского «Челси».
25-летний футболист подписал с лондонским клубом контракт на 5 лет с опцией продления еще на один год. Ранее сообщалось, что сумма трансфера Дьюсбери-Холла составит 30 млн фунтов.
В сезоне-2023/24 Дьюсбери-Холл провел 44 матча в Чемпионшипе, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.
«Челси» завершил минувший сезон Английской Премьер-лиги на шестом месте. По окончании сезона был отправлен в отставку тренер «синих» Маурисио Почеттино.
«Лестер» занял первое место в Чемпионшипе и вышел в АПЛ. Командой руководил Энцо Мареска, который в июне был назначен на пост главного тренера «Челси».