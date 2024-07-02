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18:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» объявил о переходе полузащитника «Лестера»

Воспитанник «Лестера» Кирнан Дьюсбери-Холл продолжит карьеру в лондонском клубе.

Челси
ЛестерЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт «Челси», центральный полузащитник «Лестер Сити» Кирнан Дьюсбери-Холл стал игроком лондонского «Челси».

25-летний футболист подписал с лондонским клубом контракт на 5 лет с опцией продления еще на один год. Ранее сообщалось, что сумма трансфера Дьюсбери-Холла составит 30 млн фунтов.

В сезоне-2023/24 Дьюсбери-Холл провел 44 матча в Чемпионшипе, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

«Челси» завершил минувший сезон Английской Премьер-лиги на шестом месте. По окончании сезона был отправлен в отставку тренер «синих» Маурисио Почеттино.

«Лестер» занял первое место в Чемпионшипе и вышел в АПЛ. Командой руководил Энцо Мареска, который в июне был назначен на пост главного тренера «Челси».

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