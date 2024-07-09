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10:26 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Флик хочет пригласить экс-игрока «Ливерпуля» в свой штаб

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет пригласить экс-игрока «Ливерпуля» Тьяго Алькантару в тренерский штаб каталонцев, сообщает Diario Sport.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Ранее журналист Фабрицио Романо в одной из соцсетей сообщил, что 33-летний футболист принял решение завершить карьеру.

Тьяго Алькантара выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. На его счету 98 матчей, в которых он забил три мяча и отдал шесть результативных передач. С мерсисайдцами испанец выиграл Кубок лиги, а также Кубок и Суперкубок Англии. В конце прошлого сезона Алькантара перенес операцию в связи с травмой бедра, восстановление от которой заняло более девяти месяцев. В феврале он вышел на замену в концовке матча с «Арсеналом» (1:3), но проведя на поле всего пять минут снова получил травму и выбыл из строя на долгий срок.

По информации источника, Алькантара склоняется к тому, чтобы принять предложение Флика и войти в тренерский штаб «Барселоны». Главный тренер каталонцев считает, что Алькантара может стать полезной фигурой, выступая в роли связующего звена между тренерским штабом и командой. Алькантара играл за «Баварию» под руководством Флика и в одном из сезонов выиграл в составе команды Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

«Барселона» объявила о назначении Флика на пост главного тренера в конце мая. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до лета 2026 года.


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