СМИ: Флик хочет пригласить экс-игрока «Ливерпуля» в свой штаб

Тьяго Алькантара выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. На его счету 98 матчей, в которых он забил три мяча и отдал шесть результативных передач. С мерсисайдцами испанец выиграл Кубок лиги, а также Кубок и Суперкубок Англии. В конце прошлого сезона Алькантара перенес операцию в связи с травмой бедра, восстановление от которой заняло более девяти месяцев. В феврале он вышел на замену в концовке матча с «Арсеналом» (1:3), но проведя на поле всего пять минут снова получил травму и выбыл из строя на долгий срок.