СМИ: Флик хочет пригласить экс-игрока «Ливерпуля» в свой штаб
Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет пригласить экс-игрока «Ливерпуля» Тьяго Алькантару в тренерский штаб каталонцев, сообщает Diario Sport.
Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет пригласить экс-игрока «Ливерпуля» Тьяго Алькантару в тренерский штаб каталонцев, сообщает Diario Sport.
Ранее журналист Фабрицио Романо в одной из соцсетей сообщил, что 33-летний футболист принял решение завершить карьеру.
Тьяго Алькантара выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. На его счету 98 матчей, в которых он забил три мяча и отдал шесть результативных передач. С мерсисайдцами испанец выиграл Кубок лиги, а также Кубок и Суперкубок Англии. В конце прошлого сезона Алькантара перенес операцию в связи с травмой бедра, восстановление от которой заняло более девяти месяцев. В феврале он вышел на замену в концовке матча с «Арсеналом» (1:3), но проведя на поле всего пять минут снова получил травму и выбыл из строя на долгий срок.
По информации источника, Алькантара склоняется к тому, чтобы принять предложение Флика и войти в тренерский штаб «Барселоны». Главный тренер каталонцев считает, что Алькантара может стать полезной фигурой, выступая в роли связующего звена между тренерским штабом и командой. Алькантара играл за «Баварию» под руководством Флика и в одном из сезонов выиграл в составе команды Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.
«Барселона» объявила о назначении Флика на пост главного тренера в конце мая. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до лета 2026 года.