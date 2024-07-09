«Лестер» приобрел центрального защитника «Аталанты»

Английский «Лестер» объявил о переходе 23-летнего центрального защитника Меме Калеба Околи из «Аталанты». Сообщается, что «Лестер» заплатит 15 миллионов евро за переход игрока.

Прошедший сезон Меме Околи провел во «Фрозиноне» на правах аренды. Он сыграл 34 матча в Серии А и сделал одну голевую передачу при девяти желтых карточках.

«Лестер» занял первое место в Чемпионшипе и вышел в АПЛ. Командой руководил Энцо Мареска, который в июне был назначен на пост главного тренера «Челси». Новым наставником «лис» стал Стив Купер.