Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
19.05
Лутон Таун
Фулхэм
19.05
Кристал Пэлас
Астон Вилла
19.05
Брайтон
Манчестер Юнайтед
19.05
Челси
Борнмут
19.05
Бернли
Ноттингем Форест
19.05
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
19.05
Арсенал
Эвертон
19.05
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Лестер» приобрел центрального защитника «Аталанты»

«Лестер» сделал уже третью покупку после возвращения в Английскую Премьер-лигу.

Лестер
АталантаЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: ФК "Лестер"

Английский «Лестер» объявил о переходе 23-летнего центрального защитника Меме Калеба Околи из «Аталанты». Сообщается, что «Лестер» заплатит 15 миллионов евро за переход игрока.

Прошедший сезон Меме Околи провел во «Фрозиноне» на правах аренды. Он сыграл 34 матча в Серии А и сделал одну голевую передачу при девяти желтых карточках.

«Лестер» занял первое место в Чемпионшипе и вышел в АПЛ. Командой руководил Энцо Мареска, который в июне был назначен на пост главного тренера «Челси». Новым наставником «лис» стал Стив Купер.

Ранее «Лестер» приобрел вингера «Фулхэма» Бобби Декордову-Рида и 18-летнего полузащитника «Челси» Майкла Голдинга. Воспитанник «Лестера» Кирнан Дьюсбери-Холл был продан в «Челси» за 30 миллионов фунтов.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь