«Реал» сообщил об изменении игровых номеров у ряда футболистов

Также Эдуард Камавинга, у которого ранее был 12-й номер, теперь будет носить футболку с номером «6». Федерико Вальверде получил 8-й номер, а Орельен Тчуамени — 14-й. Арда Гюлер взял себе 15-й номер, а Хесусу Вальехо достался номер «18».

Ранее стало известно, что «Реал» проведет презентацию Килиана Мбаппе 16 июля.

3 июня, «Реал» официально объявил о переходе Мбаппе на правах свободного агента. Сообщалось, что 25-летний француз будет зарабатывать в мадридском клубе 30 млн евро до уплаты налогов, а также получит подписной бонус, который составит не менее 50 млн евро.

18 июня Ла Лига утвердила календарь на сезон-2024/25. Новый чемпионат стартует 18 августа и завершится 25 мая.

В первом туре чемпионата Испании «Барселона» отправится в гости к «Валенсии». «Реал» на выезде сыграет против «Мальорки», а «Атлетико» встретится с «Вильярреалом».

Матчи «Реала» и «Барселоны» пройдут в 11-м и 35-м турах — 27 октября и 11 мая. Дерби «Реала» с «Атлетико» запланированы на 29 сентября и 9 февраля.