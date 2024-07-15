«Челси» представил домашнюю форму на новый сезон: видео

В ролике, опубликованном клубом в соцсетях, приняли участие игроки мужской и женской команд.

«Самая горячая часть пламени горит синим цветом. Центральным элементом новой домашней футболки является яркий синий цвет, символизирующий самую жаркую часть пламени и горячую страсть, объединяющую весь клуб в стремлении добиться успеха на поле и за его пределами», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне АПЛ «Челси» занял шестое место в турнирной таблице, которое дает команде право выступить в Лиге конференций УЕФА в сезоне-2024/25. Также «синие» в сезоне-2023/24 дошли до финала Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» со счетом 0:1.

Ранее пресс-служба чемпионата Англии опубликовала календарь на новый сезон, который начнется 16 августа. В первом матче сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Последний тур чемпионата пройдет 25 мая 2025 года.

«Челси» в 1-м туре АПЛ встретится на своем поле с «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 18 августа.