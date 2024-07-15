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13:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Монако» сыграет с «Барселоной» на Кубке Жоана Гампера

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, встретится с «Барселоной» на предсезонном турнире.

Барселона
МонакоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба каталонской команды, игра пройдет 12 августа на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса.

Соперником «Барселоны» в 59-м Кубке Жоана Гампера станет «Монако», который занял второе место в минувшем сезоне французской Лиги 1. Эта встреча станет первым домашним матчем для нового главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.

«Монако» станет последним соперником «Барселоны» в предсезонной подготовке после трех матчей в США в рамках летнего турне. Французский клуб впервые сыграет в Кубке Жоана Гампера.

59-й розыгрыш Кубка Жоана Гампера станет четвертым для Олимпийского стадиона Льюиса Компаниса после игры прошлого сезона и матчей 1990 года и 1996 года. В этом сезоне матч будет иметь особое значение, так как он состоится в год празднования 125-летия каталонского клуба.

В новом сезоне чемпионата Франции «Монако» в 1-м туре на домашнем поле встретится с «Сент-Этьеном». Игра пройдет 18 августа.

«Барселона» начнет выступление в Ла Лиге на выезде матчем против «Валенсии». Команды встретятся 17 августа.


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