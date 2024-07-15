Капитан сборной Испании продолжит карьеру в «Милане»

31-летний испанец подпишет с «россонери» четырехлетний контракт с зарплатой в 5,5 млн евро. Сумма трансфера составит 13 млн евро. Официально сделка будет завершена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Мората дал согласие на переход в саудовскую «Аль-Кадисию», где продолжит карьеру его партнер по сборной Испании Начо.

Мората уже выступал в итальянской Серии А, отыграв четыре сезона в составе туринского «Ювентуса». На счету испанца 130 матчей, в которых он забил 35 мячей и сделал 29 голевых передач.

Накануне Мората стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Он провел на турнире все семь матчей и отметился одним забитым мячом. Весь турнир Мората отыграл с капитанской повязкой.