Килиан Мбаппе прошел медосмотр в «Реале»: видео

Как сообщает Relevo, медицинское обследование 25-летнего Килиана Мбаппе прошло 16 июля. Кроме того, в этот день на домашнем стадионе мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация Мбаппе в качестве футболиста «Реала».

Ранее сообщалось, что на презентацию французского нападающего были проданы все билеты. Стадион «Сантьяго Бернабеу» вмещает более 80 тысяч зрителей.

«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Француз подписал контракт с клубом до лета 2029 года. В СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять 30 миллионов евро в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет 1 миллиард евро. В «Реале» Мбаппе будет выступать под девятым номером.