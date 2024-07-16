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11:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Килиан Мбаппе прошел медосмотр в «Реале»: видео

Сегодня состоится презентация звездного новичка мадридского клуба.

ПСЖ
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь

Как сообщает Relevo, медицинское обследование 25-летнего Килиана Мбаппе прошло 16 июля. Кроме того, в этот день на домашнем стадионе мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация Мбаппе в качестве футболиста «Реала».

Ранее сообщалось, что на презентацию французского нападающего были проданы все билеты. Стадион «Сантьяго Бернабеу» вмещает более 80 тысяч зрителей.

«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Француз подписал контракт с клубом до лета 2029 года. В СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять 30 миллионов евро в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет 1 миллиард евро. В «Реале» Мбаппе будет выступать под девятым номером.

Килиан Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. На его счету 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач. За семь лет Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги. В сезоне-2019/20 он помог парижанам выйти в финал Лиги чемпионов, где они уступили «Баварии» (0:1).

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