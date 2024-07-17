Стали известны детали контракта Килиана Мбаппе с «Реалом»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории мадридского клуба, сообщает Marca.
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории мадридского клуба, сообщает Marca.
Вчера, 16 июля, прошла презентация Мбаппе в качестве игрока мадридского «Реала». Ранее состоялась торжественная церемония подписания контракта в пресс-центре стадиона. Мбаппе подписал трудовое соглашение до июня 2029 года. Президент клуба Флорентино Перес вручил 25-летнему нападающему игровую футболку с девятым номером.
По информации источника, Мбаппе будет получать около €15 млн в год после уплаты налогов. Также от 60 до 80% имиджевых прав останутся у футболиста. Отмечается, что в «ПСЖ» Мбаппе получал €30 млн в год за личные контракты.
Подписной бонус составит €100−115 млн. Эта сумма будет выплачена Мбаппе в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены премиальные за достижение различных целей, включая завоевание «Золотого мяча» и выигранные титулы.
Килиан Мбаппе перешел в «Реал» из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. За семь лет в парижском клубе он провел 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач. Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги.