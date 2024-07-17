Стали известны детали контракта Килиана Мбаппе с «Реалом»

Вчера, 16 июля, прошла презентация Мбаппе в качестве игрока мадридского «Реала». Ранее состоялась торжественная церемония подписания контракта в пресс-центре стадиона. Мбаппе подписал трудовое соглашение до июня 2029 года. Президент клуба Флорентино Перес вручил 25-летнему нападающему игровую футболку с девятым номером.

По информации источника, Мбаппе будет получать около €15 млн в год после уплаты налогов. Также от 60 до 80% имиджевых прав останутся у футболиста. Отмечается, что в «ПСЖ» Мбаппе получал €30 млн в год за личные контракты.

Подписной бонус составит €100−115 млн. Эта сумма будет выплачена Мбаппе в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены премиальные за достижение различных целей, включая завоевание «Золотого мяча» и выигранные титулы.