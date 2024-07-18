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12:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» показала новую форму, посвященную 125-летию клуба

«Барселона» презентовала домашнюю форму на сезон-2024/25.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: ФК "Барселона"

Новая домашняя форма посвящена 125-летию каталонского клуба. Дизайн футболки отсылкает к первой командной форме 1899 года и выполнен в традиционных для «Барселоны» сине-гранатовых цветах. Логотипы спонсоров выкрашены в золотой цвет, а клубная эмблема расположена по центру.

Источник: ФК "Барселона"

«В честь 125-летнего юбилея дизайн футболки “Барселоны” в сезоне-2024/25 вдохновлен наследием, историей и истоками клуба. При использовании сине-гранатовых цветов в качестве основных был создан особый, неповторимый и символичный дизайн, который отражает самобытность команды на протяжении всей ее истории», — сказано в заявлении клуба.

В съемках промо-ролика нового комплекта приняли участие двое бывших игроков «Барселоны» — Роналдиньо и Андрес Иньеста.

В новой форме каталонский клуб может дебютировать в матче против «Манчестер Сити», который состоится 30 июля в рамках предсезонного турне по США.

Официально новый сезон «Барселона» откроет 17 августа выездным матчем против «Валенсии».

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