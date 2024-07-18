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13:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе требует у «ПСЖ» 100 млн евро

Об этом заявила мать футболиста Файза Ламари.

Реал
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Frederic Scheidemann - UEFA/UEFA via Getty Images

Как сообщает RMC Sport, экс-капитан «ПСЖ» Килиан Мбаппе может подать в суд на парижский клуб из-за невыплаты зарплаты и бонусов в размере 100 миллионов евро.

В июне L'Equipe сообщил, что Мбаппе направил «ПСЖ» официальное уведомление с требованием выплатить ему сумму в размере 100 миллионов евро. По данным источника, нападающий не получал зарплату с апреля, а в феврале ему не выплатили предусмотренный контрактом бонус за лояльность в размере 80 миллионов евро. Отмечалось, что юристы футболиста и клуба обсуждают сложившуюся ситуацию.

«Дело продолжается. Сейчас оно находится в руках представителей Килиана. Но я верю в “ПСЖ”, в то, что все нормализуется. Мы только что получили от клуба ответное письмо. Решения будут приняты. Иногда при расставаниях приходится решать, кто заберет телевизор, кто — мебель или машину… Это наша ситуация. Надеюсь, что эта история не запятнает всё то, что мы вместе пережили», — заявила мать футболиста.

С 2017 года Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 308 матчей, забил 256 голов, сделал 108 результативных передач. В составе клуба он шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза — Кубок страны, трижды — Суперкубок Франции и дважды — Кубок французской лиги. В июле Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом», куда он перешел на правах свободного агента.

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