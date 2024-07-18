Мбаппе требует у «ПСЖ» 100 млн евро

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Как сообщает RMC Sport, экс-капитан «ПСЖ» Килиан Мбаппе может подать в суд на парижский клуб из-за невыплаты зарплаты и бонусов в размере 100 миллионов евро.

В июне L'Equipe сообщил, что Мбаппе направил «ПСЖ» официальное уведомление с требованием выплатить ему сумму в размере 100 миллионов евро. По данным источника, нападающий не получал зарплату с апреля, а в феврале ему не выплатили предусмотренный контрактом бонус за лояльность в размере 80 миллионов евро. Отмечалось, что юристы футболиста и клуба обсуждают сложившуюся ситуацию.

«Дело продолжается. Сейчас оно находится в руках представителей Килиана. Но я верю в “ПСЖ”, в то, что все нормализуется. Мы только что получили от клуба ответное письмо. Решения будут приняты. Иногда при расставаниях приходится решать, кто заберет телевизор, кто — мебель или машину… Это наша ситуация. Надеюсь, что эта история не запятнает всё то, что мы вместе пережили», — заявила мать футболиста.