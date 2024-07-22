СМИ: «ПСЖ» хочет приобрести Джейдона Санчо

Как сообщает Footmercato, чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» сделал предложение по контракту полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо. По информации источника, Санчо очень заинтересован в проекте, представленном парижанами.

Английский полузащитник в мае 2024 года успешно провел полуфинальные игры Лиги чемпионов против «ПСЖ». Санчо сделал 12 удачных обводок против «ПСЖ» — при 17 попытках. «Боруссия» вышла в финал самого престижного еврокубкового турнира, где уступила мадридскому «Реалу» (0:2).

Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» в июле 2021 года за 85 миллионов евро. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в дортмундском клубе после того, как публично раскритиковал главного тренера Эрика тен Хага в социальных сетях.

Недавно наставник «красных дьяволов» высказался о конфликте с Санчо.

«Мы хорошо поговорили. Каждый может совершить ошибку. Если игрок осознает это, нужно провести черту и двигаться дальше. Этому клубу нужны хорошие игроки, и одно можно сказать точно: Джейдон Санчо — очень хороший игрок. Я надеюсь, что у нас все получится и он внесет вклад в наш успех», — сказал Эрик Тен Хаг.