Александр Головин теперь будет играть за «Монако» под 10-м номером

Головин носил капитанскую повязку в нескольких летних товарищеских встречах. Но в клубе пока не решили вопрос с капитаном. В минувшем сезоне 28-летний футболист был вторым капитаном команды, а основным — французский нападающий Виссам Бен-Йеддер, который покинул клуб в летнее трансферное окно. Бен-Йеддер носил 10-й номер.

Под 17-м номером теперь будет выступать защитник Вильфрид Синго.

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за €30 млн. В прошедшем сезоне «Монако» выиграл серебряные медали чемпионата Франции. Головин провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Россиянин был включен в сборную сезона по версии ведущего французского спортивного издания L'Equipe. Также болельщики «Монако» назвали Головина лучшим игроком сезона.