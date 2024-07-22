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16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Головин теперь будет играть за «Монако» под 10-м номером

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин перед началом нового сезона сменил 17-й номер на 10-й, сообщает пресс-служба французского клуба.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Головин носил капитанскую повязку в нескольких летних товарищеских встречах. Но в клубе пока не решили вопрос с капитаном. В минувшем сезоне 28-летний футболист был вторым капитаном команды, а основным — французский нападающий Виссам Бен-Йеддер, который покинул клуб в летнее трансферное окно. Бен-Йеддер носил 10-й номер.

Под 17-м номером теперь будет выступать защитник Вильфрид Синго.

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за €30 млн. В прошедшем сезоне «Монако» выиграл серебряные медали чемпионата Франции. Головин провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Россиянин был включен в сборную сезона по версии ведущего французского спортивного издания L'Equipe. Также болельщики «Монако» назвали Головина лучшим игроком сезона.

В новом сезоне чемпионата Франции «Монако» в 1-м туре на домашнем поле встретится с «Сент-Этьеном». Игра пройдет 18 августа.

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