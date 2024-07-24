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14:28 (мск), источник: Спорт Mail

«Челси» предложил 20 млн евро за переход вратаря «Вильярреала»

22-летний Филип Йергенсен может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Челси
ВильярреалЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» направил «Вильярреалу» официальное предложение по трансферу вратаря Филипа Йергенсена.

Лондонцы предложили за 22-летнего голкипера около 20 миллионов евро. Сообщается, что Филип заинтересован в переходе в стан «синих».

Йергенсен с 15 лет находится в системе «Вильярреала». В минувшем сезоне голкипер провел 36 матчей в чемпионате Испании за «желтую подводную лодку».

Филип Йергенсен родился в Швеции в семье датчанина и шведки. Выступал за юношеские сборные Швеции, но затем сделал выбор в пользу сборной Дании. За взрослую национальную команду Йергенсен пока не дебютировал, но регулярно играет за молодежную датскую сборную.

В минувшем сезоне в матчах АПЛ вратарскую позицию в «Челси» занимали испанец Роберт Санчес и серб Джордже Петрович. Также ожидается, что после годичной аренды в мадридском «Реале» в состав «Челси» вернется еще один голкипер из Испании — Кепа Аррисабалага.

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