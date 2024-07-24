«Челси» предложил 20 млн евро за переход вратаря «Вильярреала»

Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» направил «Вильярреалу» официальное предложение по трансферу вратаря Филипа Йергенсена.

Лондонцы предложили за 22-летнего голкипера около 20 миллионов евро. Сообщается, что Филип заинтересован в переходе в стан «синих».

Йергенсен с 15 лет находится в системе «Вильярреала». В минувшем сезоне голкипер провел 36 матчей в чемпионате Испании за «желтую подводную лодку».

Филип Йергенсен родился в Швеции в семье датчанина и шведки. Выступал за юношеские сборные Швеции, но затем сделал выбор в пользу сборной Дании. За взрослую национальную команду Йергенсен пока не дебютировал, но регулярно играет за молодежную датскую сборную.