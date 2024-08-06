Альварес переходит в «Атлетико» из «Ман Сити» за 95 млн евро

По информации источника, клубы согласовали переход 24-летнего нападающего. Сумма трансфера составит 70 млн евро, еще 25 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. Альварес станет самой дорогой продажей в истории «Манчестер Сити».

Хулиан Альварес перешел в «Ман Сити» зимой 2022 года из «Ривер Плейта» за 21,4 млн евро. Он провел за горожан 103 матча, в которых забил 36 мячей и сделал 18 результативных передач.

Также на счету Альварес 35 матчей за сборную Аргентины, в которых он забил девять мячей. В составе национальной команды он стал чемпионом мира и дважды выигрывал Кубок Америки.