Альварес переходит в «Атлетико» из «Ман Сити» за 95 млн евро
Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес переходит в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает The Athletic.
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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес переходит в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, клубы согласовали переход 24-летнего нападающего. Сумма трансфера составит 70 млн евро, еще 25 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. Альварес станет самой дорогой продажей в истории «Манчестер Сити».
Хулиан Альварес перешел в «Ман Сити» зимой 2022 года из «Ривер Плейта» за 21,4 млн евро. Он провел за горожан 103 матча, в которых забил 36 мячей и сделал 18 результативных передач.
Также на счету Альварес 35 матчей за сборную Аргентины, в которых он забил девять мячей. В составе национальной команды он стал чемпионом мира и дважды выигрывал Кубок Америки.