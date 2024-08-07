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09:59 (мск), источник: Спорт Mail

«Реал» обыграл «Челси» в заключительном товарищеском матче в США

Мадридский «Реал» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси» (2:1).

Реал
ЧелсиЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча проходила в Шарлотт (штат Северная Каролина). На голы Лукаса Васкеса (19') и Браима Диаса (27') лондонцы ответили мячом в исполнении Нони Мадуэке (39').

Звездный новичок «Реала» Килиана Мбаппе не полетел с клубом в предсезонное турне по США. Также в матче не сыграл 18-летний бразильский нападающий Эндрик.

«Реал» провел заключительный матч в рамках предсезонного турне. В среду, 14 августа, мадридцы в Варшаве сыграют с «Аталантой» за Суперкубок УЕФА.

«Мне понравился темп игры, в атакующем плане мы сыграли хорошо. У нас ощущение, что команда справляется хорошо. Те, кто начали предсезонку 15 июля, выглядят неплохо. Завтра вернутся те, кого не было, и 9-го числа мы все начнем подготовку к матчу с “Аталантой”. Пора думать о Суперкубке», — сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

В воскресенье, 11 августа, «Челси» дома проведет заключительный товарищеский матч с миланским «Интером». Сезон команда Энцо Марески откроет 18 августа домашним матчем с «Манчестер Сити».

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