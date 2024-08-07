«Реал» обыграл «Челси» в заключительном товарищеском матче в США

Звездный новичок «Реала» Килиана Мбаппе не полетел с клубом в предсезонное турне по США. Также в матче не сыграл 18-летний бразильский нападающий Эндрик.

«Мне понравился темп игры, в атакующем плане мы сыграли хорошо. У нас ощущение, что команда справляется хорошо. Те, кто начали предсезонку 15 июля, выглядят неплохо. Завтра вернутся те, кого не было, и 9-го числа мы все начнем подготовку к матчу с “Аталантой”. Пора думать о Суперкубке», — сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.