Кафанов — о Сафонове и Худякове: «Картины не испортили»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о пропущенных мячах Матвея Сафонова и Даниила Худякова в товарищеском матче между «ПСЖ» и «Штурмом» (2:2).
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о пропущенных мячах Матвея Сафонова и Даниила Худякова в товарищеском матче между «ПСЖ» и «Штурмом» (2:2).
«Вообще на вратарях ничего не должно сказываться. У них характер сильный. Конечно, неприятно пропускать мячи. Каждый голкипер хочет в любом матче оставить свои ворота в неприкосновенности. С другой стороны, надо понимать, какие это голы. Первый в ворота Матвея — ошибка защитника, второй оказался очень сложным для вратаря. Если говорить про Даниила, наверное, в моменте с первым пропущенным мячом он мог сыграть лучше. Но в целом, скажем так, картины не испортили. Пусть лучше в товарищеских матчах залетят эти голы, чем в официальных», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».
25-летний Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. Он стал самой дорогой покупкой в истории чемпионата Франции среди вратарей. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Сафонов вышел на поле против «Штурма» в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
Даниил Худяков стал игроком австрийского «Штурма» в июле. Экс-голкипер «Локомотива» подписал с австрийцами контракт до 2028 года на правах свободного агента.
Ранее французская газета Le Parisien опубликовала краткий анализ товарищеского матча между «ПСЖ» и «Штурмом».