Кафанов — о Сафонове и Худякове: «Картины не испортили»

«Вообще на вратарях ничего не должно сказываться. У них характер сильный. Конечно, неприятно пропускать мячи. Каждый голкипер хочет в любом матче оставить свои ворота в неприкосновенности. С другой стороны, надо понимать, какие это голы. Первый в ворота Матвея — ошибка защитника, второй оказался очень сложным для вратаря. Если говорить про Даниила, наверное, в моменте с первым пропущенным мячом он мог сыграть лучше. Но в целом, скажем так, картины не испортили. Пусть лучше в товарищеских матчах залетят эти голы, чем в официальных», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».