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18:10 (мск), источник: Спорт Mail

«Атлетико» объявил о переходе Хулиана Альвареса из «Ман Сити»

Чемпион мира из Аргентины заключил контракт с мадридским клубом на шесть лет.

Манчестер Сити
Атлетико
Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт «Атлетико», сделка о переходе Хулиана Альвареса завершена.12 августа нападающий успешно прошел медосмотр в Мадриде.

Сообщалось, что «Атлетико» заплатит за трансфер аргентинца 75 миллионов евро в виде фиксированной суммы и еще 20 миллионов евро в качестве бонусов.

24-летний Альварес выступал за «Манчестер Сити» с лета 2022 года, его подписали из «Ривер Плейт» за 21,4 млн евро. В прошлом сезоне забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах.

В 2022 году в Катаре Хулиан Альварес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а в 2021 и 2024 становился победителем Кубка Америки. Всего за сборную Аргентины нападающий провел 36 матчей, в которых забил 9 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 90 миллионов евро.

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