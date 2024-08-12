«Атлетико» объявил о переходе Хулиана Альвареса из «Ман Сити»

Как сообщает официальный сайт «Атлетико», сделка о переходе Хулиана Альвареса завершена.12 августа нападающий успешно прошел медосмотр в Мадриде.

Сообщалось, что «Атлетико» заплатит за трансфер аргентинца 75 миллионов евро в виде фиксированной суммы и еще 20 миллионов евро в качестве бонусов.

24-летний Альварес выступал за «Манчестер Сити» с лета 2022 года, его подписали из «Ривер Плейт» за 21,4 млн евро. В прошлом сезоне забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах.

В 2022 году в Катаре Хулиан Альварес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а в 2021 и 2024 становился победителем Кубка Америки. Всего за сборную Аргентины нападающий провел 36 матчей, в которых забил 9 мячей.