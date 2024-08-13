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10:05 (мск), источник: Спорт Mail

«Челси» планирует устроить массовую распродажу игроков

Лондонский «Челси» хочет продать ряд футболистов до закрытия трансферного окна. Об этом сообщает Daily Mail.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, лондонцы рассчитывают выручить 200 млн фунтов (234 млн евро). В клубе хотят избавиться от десяти игроков. Среди них защитники Трево Чалоба, Бен Чилуэлл и Башир Хамфрис, полузащитники Конор Галлахер, Карни Чуквуэмека и Нони Мадуэке, а также нападающие Ромелу Лукаку, Армандо Броя, Давид Фофана и Чезаре Касадеи.

Кроме того, в «Челси» рассматривают продажу вингера Рахима Стерлинга, если клубу удастся осуществить трансфер Жоау Феликса из «Атлетико». Ранее на позицию Стерлинга за 60 млн евро был куплен вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету.

В руководстве лондонцев уверены, что клуб сможет соблюсти все требования АПЛ по всем финансовым показателям деятельности и избежать возможных санкций. С приходом нового владельца Тодда Боэли «Челси» потратил на новых футболистов почти 1,3 млрд евро, сумев обойти финансовый фэйр-плей благодаря амортизации контрактов новичков путем заключения долгосрочных соглашений.

Этим летом «Челси» приобрел девять игроков на общую сумму 189 млн евро. На данный момент в составе первой команды клуба числятся 43 футболиста.

«Челси» откроет новый сезон АПЛ в воскресенье, 18 августа, домашним матчем против «Манчестер Сити».

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