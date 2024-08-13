«Челси» планирует устроить массовую распродажу игроков
Лондонский «Челси» хочет продать ряд футболистов до закрытия трансферного окна. Об этом сообщает Daily Mail.
Лондонский «Челси» хочет продать ряд футболистов до закрытия трансферного окна. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, лондонцы рассчитывают выручить 200 млн фунтов (234 млн евро). В клубе хотят избавиться от десяти игроков. Среди них защитники Трево Чалоба, Бен Чилуэлл и Башир Хамфрис, полузащитники Конор Галлахер, Карни Чуквуэмека и Нони Мадуэке, а также нападающие Ромелу Лукаку, Армандо Броя, Давид Фофана и Чезаре Касадеи.
Кроме того, в «Челси» рассматривают продажу вингера Рахима Стерлинга, если клубу удастся осуществить трансфер Жоау Феликса из «Атлетико». Ранее на позицию Стерлинга за 60 млн евро был куплен вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету.
В руководстве лондонцев уверены, что клуб сможет соблюсти все требования АПЛ по всем финансовым показателям деятельности и избежать возможных санкций. С приходом нового владельца Тодда Боэли «Челси» потратил на новых футболистов почти 1,3 млрд евро, сумев обойти финансовый фэйр-плей благодаря амортизации контрактов новичков путем заключения долгосрочных соглашений.
Этим летом «Челси» приобрел девять игроков на общую сумму 189 млн евро. На данный момент в составе первой команды клуба числятся 43 футболиста.
«Челси» откроет новый сезон АПЛ в воскресенье, 18 августа, домашним матчем против «Манчестер Сити».