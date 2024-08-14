«Интер Майами» без Месси вылетел из Кубка лиг

Клуб из Флориды не сумел удержать комфортное преимущество, которое он заполучил благодаря голам Матиаса Рохаса (10') и Диего Гомеса (62'). Действующим чемпионам МЛС удалось перевернуть ход встречи после гола Кристиана Рамиреса (67') и дубля Диего Росси (69', 80').
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропускал матч из‑за травмы. 37-летний аргентинец продолжает восстановление от повреждения лодыжки, полученного в финале Кубка Америки.
В четвертьфинале Кубка лиг «Коламбус Крю» сыграет с «Нью-Йорк Сити». Также на этой стадии между собой сыграют «Америка» и «Колорадо Рэпидз», «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелес», а также «Филадельфия Юнион» и «Масалтан». Все матчи пройдут в субботу, 17 августа.
Кубок лиг — летний турнир с участием клубов МЛС и мексиканской Лиги MX. В прошлом сезоне победителем турнира стал «Интер Майами», который в финале обыграл «Нэшвилл» (1:1, 10:9 пен.) и завоевал первый трофей в своей истории.
Турнир завершится 25 августа, после чего возобновится регулярный чемпионат МЛС. «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу регулярки, опережая ближайшего преследователя в лице «Лос-Анджелес Гэлакси» на четыре очка.
Регулярный чемпионат МЛС завершится 19 октября. Чемпион турнира станет известен 7 декабря.