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«Интер Майами» без Месси вылетел из Кубка лиг

«Интер Майами» на выезде уступил «Коламбус Крю» (2:3) в матче ⅛ финала Кубка лиг.

Источник: Reuters

Клуб из Флориды не сумел удержать комфортное преимущество, которое он заполучил благодаря голам Матиаса Рохаса (10') и Диего Гомеса (62'). Действующим чемпионам МЛС удалось перевернуть ход встречи после гола Кристиана Рамиреса (67') и дубля Диего Росси (69', 80').

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропускал матч из‑за травмы. 37-летний аргентинец продолжает восстановление от повреждения лодыжки, полученного в финале Кубка Америки.

В четвертьфинале Кубка лиг «Коламбус Крю» сыграет с «Нью-Йорк Сити». Также на этой стадии между собой сыграют «Америка» и «Колорадо Рэпидз», «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелес», а также «Филадельфия Юнион» и «Масалтан». Все матчи пройдут в субботу, 17 августа.

Кубок лиг — летний турнир с участием клубов МЛС и мексиканской Лиги MX. В прошлом сезоне победителем турнира стал «Интер Майами», который в финале обыграл «Нэшвилл» (1:1, 10:9 пен.) и завоевал первый трофей в своей истории.

Турнир завершится 25 августа, после чего возобновится регулярный чемпионат МЛС. «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу регулярки, опережая ближайшего преследователя в лице «Лос-Анджелес Гэлакси» на четыре очка.

Регулярный чемпионат МЛС завершится 19 октября. Чемпион турнира станет известен 7 декабря.