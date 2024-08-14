«Интер Майами» без Месси вылетел из Кубка лиг

В четвертьфинале Кубка лиг «Коламбус Крю» сыграет с «Нью-Йорк Сити». Также на этой стадии между собой сыграют «Америка» и «Колорадо Рэпидз», «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелес», а также «Филадельфия Юнион» и «Масалтан». Все матчи пройдут в субботу, 17 августа.