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«Мы бы все равно никогда не выиграли». Моуриньо — о вылете из ЛЧ

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает A Spor.

Источник: Reuters

В ответном матче третьего квалификационного раунда «Фенербахче» дома сыграл вничью с «Лиллем» (1:1) и уступил французскому клубу по сумме двух матчей (2:3). Решающий мяч стамбульцы пропустили с пенальти на 116-й минуте.

«Я горжусь своими игроками, мы все сделали как команда. Мы потеряли шанс сыграть против крупнейших команд мира, но верно и то, что мы бы в любом случае никогда не выиграли Лигу чемпионов. Честно говоря, я бы предпочел оказаться в Лиге чемпионов. Мы бы никогда не вышли в финал ЛЧ, но у нас есть шанс в Лиге Европы. Она для нас более интересна с точки зрения конкуренции», — сказал Моуриньо.

«Фенербахче» не может выйти в групповой этап Лиги чемпионов с 2008 года. Стамбульцы в восьмой раз не сумели преодолеть квалификационный этап турнира. Команда Жозе Моуринью продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы.

Моуриньо возглавил «Фенербахче» в июне этого года. 61-летний португальский специалист подписал с турецким клубом двухлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 10,8 млн долларов в год без учета бонусов.

Фенербахче
1:1
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Лилль
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
13.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Sukru Saracoglu
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Брюно Женезьо
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