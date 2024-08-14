«Мы бы все равно никогда не выиграли». Моуриньо — о вылете из ЛЧ

В ответном матче третьего квалификационного раунда «Фенербахче» дома сыграл вничью с «Лиллем» (1:1) и уступил французскому клубу по сумме двух матчей (2:3). Решающий мяч стамбульцы пропустили с пенальти на 116-й минуте.
«Я горжусь своими игроками, мы все сделали как команда. Мы потеряли шанс сыграть против крупнейших команд мира, но верно и то, что мы бы в любом случае никогда не выиграли Лигу чемпионов. Честно говоря, я бы предпочел оказаться в Лиге чемпионов. Мы бы никогда не вышли в финал ЛЧ, но у нас есть шанс в Лиге Европы. Она для нас более интересна с точки зрения конкуренции», — сказал Моуриньо.
«Фенербахче» не может выйти в групповой этап Лиги чемпионов с 2008 года. Стамбульцы в восьмой раз не сумели преодолеть квалификационный этап турнира. Команда Жозе Моуринью продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы.
Моуриньо возглавил «Фенербахче» в июне этого года. 61-летний португальский специалист подписал с турецким клубом двухлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 10,8 млн долларов в год без учета бонусов.