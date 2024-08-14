«Ливерпуль» согласовал контракт с грузинским вратарем Мамардашвили

Мамардашвили перешел в «Валенсию» летом 2021 года из тбилисского «Динамо» за один миллион евро. За три года в испанском клубе вратарь провел 100 матчей, в которых пропустил 112 мячей и 31 раз оставил ворота в неприкосновенности.