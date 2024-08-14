«Ливерпуль» согласовал контракт с грузинским вратарем Мамардашвили

По информации источника, 23-летний голкипер согласился продолжить карьеру в «Ливерпуле» и выразил готовность провести один или два ближайших сезона в аренде. Отмечается, что к аренде Мамардашвили на ближайший сезон проявляет интерес «Борнмут».
Тем не менее, соглашение с «Валенсией» о переходе вратаря пока не достигнуто. По информации Relevo, мерсисайдцы предложили за Мамардашвили 35 млн евро. В настоящий момент агенты вратаря сборной Грузии находятся в Валенсии и продолжают переговоры с испанским клубом.
В перспективе «Ливерпуль» видит в Мамардашвили замену Алиссону. Действующий контракт 31-летнего бразильского вратаря рассчитан до лета 2027 года.
Мамардашвили перешел в «Валенсию» летом 2021 года из тбилисского «Динамо» за один миллион евро. За три года в испанском клубе вратарь провел 100 матчей, в которых пропустил 112 мячей и 31 раз оставил ворота в неприкосновенности.
На Евро-2024 Мамардашвили вошел в символическую сборную турнира, совершив в четырех матчах 30 сейвов. Он почти повторил рекорд бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который сделал 32 спасения на Евро-2008.
После окончания турнира Мамардашвили стал самым дорогим вратарем в мире. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего вратаря в 45 млн евро.