«‎Тоттенхэм» не смог обыграть «‎Лестер» в первом туре АПЛ

Счет в матче на 29-й минуте открыл защитник «Тоттенхэма» Педро Порро, который головой переправил мяч в ворота после подачи Джеймса Мэддисона. На 58-й минуте «Лестер» сравнял счет благодаря усилиям Джейми Варди, который во вратарской площади головой замкнул подачу Абдула Фатаву.
На 71-й минуте матча полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур столкнулся с Фатаву и на несколько минут потерял сознание. 27-летний уругваец покинул поле на носилках и в кислородной маске. После игры главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу сообщил, что Бентанкур получил травму головы.
Варди забил в десятом по счету сезоне в АПЛ. На счету 37-летнего нападающего 137 забитых мячей, причем 103 из них были забиты после достижения 30-летнего возраста. По этому показателю Варди является рекордсменом в истории АПЛ.
Во втором туре «Тоттенхэм» дома сыграет с «Эвертоном», а «Лестер» на выезде сыграет с «Фулхэмом». Обе встречи пройдут в субботу, 24 августа.