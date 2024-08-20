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«‎Тоттенхэм» не смог обыграть «‎Лестер» в первом туре АПЛ

«‎Лестер» дома сыграл вничью с «‎Тоттенхэмом» (1:1) в заключительном матче первого тура чемпионата Англии.

Источник: Reuters

Счет в матче на 29-й минуте открыл защитник «‎Тоттенхэма» Педро Порро, который головой переправил мяч в ворота после подачи Джеймса Мэддисона. На 58-й минуте «‎Лестер» сравнял счет благодаря усилиям Джейми Варди, который во вратарской площади головой замкнул подачу Абдула Фатаву.

На 71-й минуте матча полузащитник «‎Тоттенхэма» Родриго Бентанкур столкнулся с Фатаву и на несколько минут потерял сознание. 27-летний уругваец покинул поле на носилках и в кислородной маске. После игры главный тренер «‎Тоттенхэма» Эндж Постекоглу сообщил, что Бентанкур получил травму головы.

Варди забил в десятом по счету сезоне в АПЛ. На счету 37-летнего нападающего 137 забитых мячей, причем 103 из них были забиты после достижения 30-летнего возраста. По этому показателю Варди является рекордсменом в истории АПЛ.

Во втором туре «‎Тоттенхэм» дома сыграет с «‎Эвертоном», а «‎Лестер» на выезде сыграет с «‎Фулхэмом». Обе встречи пройдут в субботу, 24 августа.

Лестер
1:1
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 1
19.08.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
King Power Stadium
Главные тренеры
Стив Купер
Ангелос Постекоглу
Голы
Лестер
Джейми Варди
(Иссахаку Фатаву)
58′
Тоттенхэм Хотспур
Педро Порро
(Джеймс Мэддисон)
29′
Составы команд
Лестер
30
Мадс Хермансен
2
Джеймс Джастин
3
Ваут Фас
90+9′
16
Виктор Кристансен
23
Янник Вестергор
6
Уилфред Ндиди
8
Харри Уинкс
7
Иссахаку Фатаву
40
Факундо Буонанотте
79′
24
Бубакари Сумаре
9
Джейми Варди
79′
10
Стефи Мавидиди
14
Бобби Рид
86′
35
Кейси Макатир
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
13
Дестини Удоджи
17
Кристиан Ромеро
37
Микки ван де Вен
19
Доминик Соланке
23
Педро Порро
90′
24
Джед Спенс
10
Джеймс Мэддисон
78′
14
Арчи Грэй
29
Пап Метар Сарр
78′
15
Лукас Бергвалль
30
Родриго Бентанкур
65′
78′
16
Тимо Вернер
7
Сон Хын Мин
90′
9
Ришарлисон
22
Бреннан Джонсон
78′
21
Деян Кулушевски
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
13
11
Фолы
12
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти