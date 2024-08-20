«Монако» подписал защитника сборной Нидерландов

«Монако» объявил о переходе в команду защитника ПСВ и сборной Нидерландов Джордана Тезе.
По данным СМИ, сумма трансфера составила около 12 млн евро. 24-летний игрок заключил с монегасками пятилетний контракт — до 30 июня 2029 года.
За ПСВ правый защитник провел 189 матчей, забил 4 мяча и отдал 23 голевые передачи, однажды став чемпионов Нидерландов, дважды выиграв Кубок Нидерландов и трижды — Суперкубок страны. За сборную Нидерландов провел 4 матча.
Александр Головин из-за травмы лодыжки, полученной еще в концовке минувшего сезона, пропускает начало новой кампании Лиги 1. «Монако» в первом туре чемпионата Франции с минимальным счетом победил «Сент-Этьен».