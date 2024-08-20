Агент Головина рассказал о восстановлении полузащитника

Ранее стало известно, что 28-летний Головин получил удар по лодыжке в одном из предсезонных матчей. Напомним, в апреле полузащитник получил растяжение левой лодыжки и пропустил заключительную часть сезона.
«Восстановление Головина идет по плану медицинского штаба “Монако”. Кроме беговой работы, Александр уже работает в общей группе с ограничениями. Все надеются, что он как можно скорее сможет принять участие в играх и помочь “Монако”, — приводит слова Клюева “Чемпионат”.
Головин пропустил первый тур нового сезона Лиги 1, в котором «Монако» обыграл «Сент-Этьен» со счетом 1:0. Также полузащитник не получил вызов в сборную России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.
В минувшем сезоне «Монако» выиграл серебряные медали чемпионата Франции. Головин провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Россиянин был включен в сборную сезона по версии ведущего французского спортивного издания L'Equipe. Также болельщики «Монако» назвали Головина лучшим игроком сезона.