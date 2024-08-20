Агент Головина рассказал о восстановлении полузащитника

«Восстановление Головина идет по плану медицинского штаба “Монако”. Кроме беговой работы, Александр уже работает в общей группе с ограничениями. Все надеются, что он как можно скорее сможет принять участие в играх и помочь “Монако”, — приводит слова Клюева “Чемпионат”.