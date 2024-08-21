Мадридский «Атлетико» объявил о переходе Галлахера из «Челси»

Стоимость трансфера Конора Галлахера оценивается в 42 млн евро. При этом «Челси» сохранил за собой право на процент от суммы следующей продажи игрока.

Галлахер находится в системе «Челси» с 2008 года. Ранее он играл на правах аренды за «Чарльтон», «Суонси», «Вест Бромвич Альбион» и «Кристал Пэлас», В прошлом сезоне в составе «синих» центральный полузащитник забил 7 мячей и отдал 9 голевых в 50 матчах.

Это четвертое приобретение «Атлетико» в этом сезоне. Ранее были приобретены защитник Робен Ле Норман («Реал Сосьедад») и два нападающих — Хулиан Альварес («Манчестер Сити») и Александер Серлот («Вильярреал»).