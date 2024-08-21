«Атлетико» продал Жоау Феликса в «Челси» за 49 млн евро

«Я очень рад вернуться в “Челси” и не могу дождаться начала занятий. Я вижу знакомые лица, которые были здесь в прошлый раз, а это всегда приятно. Мне очень нравилось проводить здесь время, и я говорил своим друзьям и семье, что хотел бы однажды вернуться в Премьер-лигу. Вернуться в “Челси” — прекрасное чувство, и я очень рад этому», — сказал Феликс.