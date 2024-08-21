«Атлетико» продал Жоау Феликса в «Челси» за 49 млн евро

24-летний португалец подписал с лондонским клубом контракт на семь лет. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 49,2 млн евро.
«Я очень рад вернуться в “Челси” и не могу дождаться начала занятий. Я вижу знакомые лица, которые были здесь в прошлый раз, а это всегда приятно. Мне очень нравилось проводить здесь время, и я говорил своим друзьям и семье, что хотел бы однажды вернуться в Премьер-лигу. Вернуться в “Челси” — прекрасное чувство, и я очень рад этому», — сказал Феликс.
Жоау Феликс выступал за «Челси» на правах аренды во второй половине сезона-2022/23. Он провел за лондонский клуб 20 матчей, в которых забил четыре мяча. Прошлый сезон Феликс провел в аренде в «Барселоне», где в 44 матчах забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.
Феликс перешел в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики» за 127,2 млн евро. На данный момент это четвертый по величине суммы трансфер в истории футбола. Всего португалец провел за «матрасников» 131 матч, в которых забил 34 мяча и сделал 18 результативных передач.
Ранее в «Атлетико» из «Челси» за 42 млн евро перешел полузащитник Конор Галлахер.