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Уход Гюндогана не поможет «Барселоне» зарегистрировать Ольмо

20 августа инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что каталонский клуб принял решение бесплатно отпустить 33-летнего полузащитника Илкая Гюндогана в другую команду.

Источник: Reuters

«Барселона» не сможет зарегистрировать Дани Ольмо сразу после ухода Гюндогана. Как сообщает в социальных сетях издание COPE, по финансовым причинам для регистрации новичка сине-гранатовым потребуется расстаться с еще одним футболистом либо подписать крупную спонсорскую сделку. По данным источника, «Барселона» ведет переговоры с Nike.

Чемпион Европы в составе сборной Испании Дани Ольмо перешел в «Барселону» из «Лейпцига» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро плюс бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.

По сообщениям СМИ, Илкай Гюндоган вернется в «Манчестер Сити». В данный момент клуб обсуждает с агентом полузащитника детали трансфера. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола одобрил возвращение немецкого футболиста.

Гюндоган выступал за английскую команду с 2016 по 2023 год. В сезоне-2022/23 он выиграл требл вместе с «Сити», после чего перешел в «Барселону», где провел один сезон.