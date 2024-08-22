Уход Гюндогана не поможет «Барселоне» зарегистрировать Ольмо

«Барселона» не сможет зарегистрировать Дани Ольмо сразу после ухода Гюндогана. Как сообщает в социальных сетях издание COPE, по финансовым причинам для регистрации новичка сине-гранатовым потребуется расстаться с еще одним футболистом либо подписать крупную спонсорскую сделку. По данным источника, «Барселона» ведет переговоры с Nike.
Чемпион Европы в составе сборной Испании Дани Ольмо перешел в «Барселону» из «Лейпцига» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро плюс бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.
По сообщениям СМИ, Илкай Гюндоган вернется в «Манчестер Сити». В данный момент клуб обсуждает с агентом полузащитника детали трансфера. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола одобрил возвращение немецкого футболиста.
Гюндоган выступал за английскую команду с 2016 по 2023 год. В сезоне-2022/23 он выиграл требл вместе с «Сити», после чего перешел в «Барселону», где провел один сезон.