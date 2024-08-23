Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана в команду. Футболист покинул «Барселону» на правах свободного агента.
В сезоне-2022/23 он выиграл требл вместе с «Сити», после чего перешел в «Барселону», где провел один сезон. Всего в составе «Сити» Гюндоган выиграл 5 титулов АПЛ, 4 Кубка английской лиги, по два Кубка и Суперкубка Англии и одну Лигу чемпионов.
«Дорогие “кулес”, спустя всего один год пришло время прощаться. Я приехал сюда, чтобы принять новый, захватывающий вызов, и я был готов к нему. Я отдал все силы, чтобы как можно лучше бороться за команду и клуб в трудном сезоне, и с нетерпением ждал, когда смогу помочь своим товарищам в новой кампании. Сейчас я ухожу в сложной ситуации, но если мой уход поможет клубу в финансовом плане, то мне будет не так грустно», — обратился Гюндоган к болельщикам «Барселоны» в социальных сетях.
Ранее Фабрицио Романо сообщал, что уход Гюндогана не поможет «Барселоне» зарегистрировать новичка Дани Ольмо.