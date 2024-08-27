Экс-вратарь «Барселоны» и «Манчестер Сити» завершил карьеру

Браво также выступал за: «Коло-Коло», «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Манчестер Сити». Он является двукратным чемпионом Чили, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании, двукратным чемпионом Испании, клубным чемпионом мира, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Англии, трёхкратным обладателем Кубка английской лиги, обладателем Кубка Англии, двукратным чемпионом Англии и двукратным обладателем Кубка Америки.

Браво на протяжении 20 лет выступал за сборную Чили. В его активе 150 матчей в футболке национальной команды. В составе сборной Браво дважды выигрывал Копа-Америки. Голкипер дважды признавался лучшим чилийским футболистом года и трижды получал приз, как лучший вратарь чемпионата (два раза в Чили и один раз в Испании).

За свою клубную карьеру Клаудио Браво сыграл 463 матча, пропустил 519 мячей и 164 игры провел на ноль. { «type»: «trend-video», «attrs»:{ «preview»: «https://i.mycdn.me/getVideoPreview?id=6392558652131&idx=1&type=39&tkn=GAZG7WfwmCJ6tyiQ9tfyB3Jv32g&fn=vid_s», «uuid»: «4a45ed55-ebed-5336−85f7−8dece35a422b», «url»: «https://vk.com/video_ext.php?oid=-50270859&id=456241542&hash=41bef76568ba8b20&__ref=vk.api&api_hash=17170135551bb777782362522979_GYYDINZYGQ4TOMA», «title»: «Лучшие вратари мира прямо сейчас: кто они?», «description»: «“},