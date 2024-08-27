Экс-вратарь «Барселоны» и «Манчестер Сити» завершил карьеру

Голкипер «Бетиса» и сборной Чили Клаудио Браво сообщил о своем решении в социальных сетях.
«Хочу сообщить вам, что ухожу из профессионального футбола. Я принял правильное, обдуманное решение, которое мы обсудили на семейном уровне. Пришло время завершить этот очень важный цикл моей жизни и начать новый, семейный этап», — заявил Браво.
Браво также выступал за: «Коло-Коло», «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Манчестер Сити». Он является двукратным чемпионом Чили, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании, двукратным чемпионом Испании, клубным чемпионом мира, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка Англии, трёхкратным обладателем Кубка английской лиги, обладателем Кубка Англии, двукратным чемпионом Англии и двукратным обладателем Кубка Америки.
Браво на протяжении 20 лет выступал за сборную Чили. В его активе 150 матчей в футболке национальной команды. В составе сборной Браво дважды выигрывал Копа-Америки. Голкипер дважды признавался лучшим чилийским футболистом года и трижды получал приз, как лучший вратарь чемпионата (два раза в Чили и один раз в Испании).