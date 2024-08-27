Угарте переходит из «ПСЖ» в «Ман Юнайтед» за 60 млн евро

По информации источника, клубы согласовали переход 23-летнего уругвайца и уже сегодня он пройдет медосмотр в Англии. Сумма трансфера составит 50 млн евро, еще 10 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.
Отмечается, что «Ман Юнайтед» согласовал личный контракт с Угарте еще в июле. Он рассчитан на пять лет и будет иметь опцию продления еще на один год.
Угарте перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Спортинга» за 60 млн евро. Уругвайский опорник провел за парижан 37 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. В прошлом сезоне Угарте выиграл с «ПСЖ» Лигу 1, а также Кубок и Суперкубок Франции.
Также на счету Угарте 22 матча за национальную команду Уругвая, с которой он выиграл бронзовые медали Кубка Америки-2024.