Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угарте переходит из «ПСЖ» в «Ман Юнайтед» за 60 млн евро

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник: AP 2023

По информации источника, клубы согласовали переход 23-летнего уругвайца и уже сегодня он пройдет медосмотр в Англии. Сумма трансфера составит 50 млн евро, еще 10 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

Отмечается, что «Ман Юнайтед» согласовал личный контракт с Угарте еще в июле. Он рассчитан на пять лет и будет иметь опцию продления еще на один год.

Угарте перешел в «ПСЖ» прошлым летом из «Спортинга» за 60 млн евро. Уругвайский опорник провел за парижан 37 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. В прошлом сезоне Угарте выиграл с «ПСЖ» Лигу 1, а также Кубок и Суперкубок Франции.

Также на счету Угарте 22 матча за национальную команду Уругвая, с которой он выиграл бронзовые медали Кубка Америки-2024.