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Тони Кроос с юмором отреагировал на номинацию на «Золотой мяч»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал свою номинацию на получении награды «Золотой мяч» от France Football.

Авторы и эксперты
Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Алена Кобелева
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На индивидуальную награду, присуждаемую лучшему футболисту календарного года, были номинированы 30 футболистов, среди которых шесть игроков мадридского клуба: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер и Винисиус Жуниор.

«Вы шестеро можете сделать это в следующем году», — написал Кроос в соцсетях.

Для Крооса это пятая номинация на «Золотой мяч» в карьере. Его наилучшим результатом в голосовании на награду было девятое место в 2014 году. Последний раз Кроос номинировался на «Золотой мяч» в 2017 году.

В обновленном рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от издания Goal Кроос занимает шестое место. Его опережают Лаутаро Мартинес, Дани Карвахаль, Джуд Беллингем, Родри и Винисиус Жуниор.

Кроос объявил о завершении карьеры в мае этого года. После этого он в пятый раз стал победителем Лиги чемпионов. Последним турниром Крооса стал домашний Евро-2024, где сборная Германии дошла до четвертьфинала, уступив команде Испании (1:2, д.в.).

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже. Действующим обладателем награды является Лионель Месси.