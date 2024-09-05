Тони Кроос с юмором отреагировал на номинацию на «Золотой мяч»

На индивидуальную награду, присуждаемую лучшему футболисту календарного года, были номинированы 30 футболистов, среди которых шесть игроков мадридского клуба: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер и Винисиус Жуниор.
«Вы шестеро можете сделать это в следующем году», — написал Кроос в соцсетях.
Для Крооса это пятая номинация на «Золотой мяч» в карьере. Его наилучшим результатом в голосовании на награду было девятое место в 2014 году. Последний раз Кроос номинировался на «Золотой мяч» в 2017 году.
В обновленном рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от издания Goal Кроос занимает шестое место. Его опережают Лаутаро Мартинес, Дани Карвахаль, Джуд Беллингем, Родри и Винисиус Жуниор.
Кроос объявил о завершении карьеры в мае этого года. После этого он в пятый раз стал победителем Лиги чемпионов. Последним турниром Крооса стал домашний Евро-2024, где сборная Германии дошла до четвертьфинала, уступив команде Испании (1:2, д.в.).
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже. Действующим обладателем награды является Лионель Месси.