«Нажимаешь, и ничего не выходит». Мбаппе сравнили с кетчупом

Игрок катарской «Аль-Гарафы» Хоселу высказался о форварде мадридского клуба Килиане Мбаппе.
«Я знаю, что такое “Реал”, и я знаю, в каких условиях находится Мбаппе, и для меня здесь нет никаких сомнений. Мбаппе — как бутылка кетчупа. Сначала выжимаешь, и ничего не выходит, но потом весь томатный соус выливается сразу. Он уже забил два гола “Бетису” и продолжит забивать. Мбаппе войдет в историю “Реала”, — приводит слова Хоселу AS.
25-летний Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в начале июня на правах свободного агента. За семь лет в парижском клубе нападающий провел 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач.
В составе «Реала» Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. «Реал» обыграл в Суперкубке итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч своей команды. Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0.
4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».