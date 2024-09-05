«Нажимаешь, и ничего не выходит». Мбаппе сравнили с кетчупом

«Я знаю, что такое “Реал”, и я знаю, в каких условиях находится Мбаппе, и для меня здесь нет никаких сомнений. Мбаппе — как бутылка кетчупа. Сначала выжимаешь, и ничего не выходит, но потом весь томатный соус выливается сразу. Он уже забил два гола “Бетису” и продолжит забивать. Мбаппе войдет в историю “Реала”, — приводит слова Хоселу AS.