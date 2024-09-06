Ламин Ямаль рассказал, как в детстве играл в футбол с собаками

«Раньше, когда мне было 11−12 лет, я часто играл с друзьями против 20-летних соперников. Это помогло мне научиться не бояться более крупных игроков и наслаждаться футболом вне зависимости от того, против кого я играю. Тогда я этого не осознавал, но, играя против более взрослых, я учился обыгрывать их и избегать ударов», — отметил футболист.