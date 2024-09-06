Ламин Ямаль рассказал, как в детстве играл в футбол с собаками

«Мой отец говорил, что они не кусаются, и заставлял бегать с собаками. Так что я часто играл в футбол с ними. Играть против собаки — это самое сложное, что ты можешь сделать», — сказал Ямаль.
Также 17-летний футболист рассказал, как уличный футбол помог ему улучшить свою игру и в раннем возрасте дебютировать на профессиональном уровне.
«Раньше, когда мне было 11−12 лет, я часто играл с друзьями против 20-летних соперников. Это помогло мне научиться не бояться более крупных игроков и наслаждаться футболом вне зависимости от того, против кого я играю. Тогда я этого не осознавал, но, играя против более взрослых, я учился обыгрывать их и избегать ударов», — отметил футболист.
Ламин Ямаль помог сборной Испании выиграть Евро-2024 и был признан лучшим молодым игроком турнира. Он побил несколько рекордов чемпионата Европы, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней) и самым молодым автором гола (16 лет и 362 дня).
В этом сезоне Ямаль провел четыре матча за «Барселону», в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.