«Я бы сделал это снова». Кукурелья — о песне про Холанда

«Этому уделили слишком много внимания. Да, такие вещи случаются. Я думаю, если кто-то поет песню с чьим-то именем, так это потому, что этот человек — топ-игрок или мировая звезда. Имя игрока, который не известен, никто бы не произносил.



Все счастливы. Он — потому что забил гол, я счастлив, потому что мы выиграли Евро. Я бы сделал это снова. Так бывает, вот и все. В Англии это немного вырвали из контекста, и я думаю, что он тоже не понял.



Он прочитал что-то и воспринял это слишком лично. Сегодня люди очень близко воспринимают вещи, но потом была церемония награждения, и Палмер спросил его обо мне, и на этом все закончилось. Это была просто шутка.



СМИ также задали ему этот вопрос специально после победы, чтобы раздуть скандал. Меня это никак не задевает, каждый делает свое дело, он забивает голы, а мы выигрываем Евро. У каждого своя жизнь, и я очень рад, что у него все идет хорошо. Он отличный игрок, а я делаю свое дело», — сказал Кукурелья.