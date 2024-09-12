«Ман Сити» представил форму, разработанную солистом Oasis

— Я полюбил «Сити» раньше, чем музыку. Увлекся футболом раньше, чем узнал, что такое музыка. «Definitely Maybe» — это то, что положило начало нашему пути. Эта пластинка продержалась так долго… Такое невозможно было предсказать. Это альбом для манкунианского рабочего класса — он настоящий.