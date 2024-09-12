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«Ман Сити» представил форму, разработанную солистом Oasis

«Манчестер Сити» представил форму, дизайн которой разработал сооснователь культовой группы Oasis и болельщик «горожан» Ноэл Галлахер.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Манчестер Сити"

Дизайн футболки вдохновлен обложкой первого альбома британской рок-группы Oasis под названием «Definitely Maybe», который вышел 30 лет назад. Отмечается, что форма будет использоваться клубом на некоторых еврокубковых матчах.

— Я полюбил «Сити» раньше, чем музыку. Увлекся футболом раньше, чем узнал, что такое музыка. «Definitely Maybe» — это то, что положило начало нашему пути. Эта пластинка продержалась так долго… Такое невозможно было предсказать. Это альбом для манкунианского рабочего класса — он настоящий.

В связи с юбилеем я слушаю альбом гораздо чаще, чем прежде, и он заставляет меня улыбаться — это были прекрасные времена. Все это породило отличную футбольную форму. Наследие продолжает жить, — приводит слова Галлахера пресс-служба клуба.

Источник: ФК "Манчестер Сити"

Галлахер отметил, что согласился на предложение поучаствовать в разработке четвертого комплекта формы «горожан» за пять секунд.

Футболисты «Манчестер Сити» наденут новую форму в матче 1-го тура Лиги чемпионов против миланского «Интера», который пройдет на домашнем поле «Сити» 18 сентября.

Напомним, что недавно группа Oasis объявила о воссоединении спустя 15 лет после распада.