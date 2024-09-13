Ламин Ямаль рассказал, какое животное хочет завести

«Я хочу завести осьминога! Я даже думал об аквариуме, но мама говорит, что это невозможно. Когда мне было 13 лет, она сказала, что я смогу завести его в 18, а теперь она говорит, что это случится, когда мне исполнится 21», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.
Ранее Ямаль рассказал, что отец в детстве заставлял его играть в футбол с собаками.
Напомним, Ламин Ямаль в составе сборной Испании выиграл Евро-2024 и был признан лучшим молодым игроком турнира. Он побил несколько рекордов чемпионата Европы, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней) и самым молодым автором гола (16 лет и 362 дня).
В текущем сезоне Ямаль провел четыре матча за «Барселону», в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 12 очками. Второе место занимает «Атлетико», набрав 8 баллов. Тройку лидеров замыкает «Вильярреал», уступая «матрасникам» по дополнительным показателям. Действующий чемпион страны мадридский «Реал» располагается на четвертой строчке, также имея в активе 8 очков.