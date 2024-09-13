Ламин Ямаль рассказал, какое животное хочет завести

«Я хочу завести осьминога! Я даже думал об аквариуме, но мама говорит, что это невозможно. Когда мне было 13 лет, она сказала, что я смогу завести его в 18, а теперь она говорит, что это случится, когда мне исполнится 21», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.