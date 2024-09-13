Гвардиола признался, что не пользуется социальными сетями

«Мне не нравятся мессенджеры, WhatsApp и тому подобное. У меня есть только мобильный телефон. Ни TikTok, ни Twitter, ничего другого, ничего! Только мобильный телефон и электронная почта. И этого достаточно. Всякий раз, когда мне нужно узнать, что творится в социальных сетях, я беру у дочери ее мобильный телефон», — сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.