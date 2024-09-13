Гвардиола признался, что не пользуется социальными сетями

«Мне не нравятся мессенджеры, WhatsApp и тому подобное. У меня есть только мобильный телефон. Ни TikTok, ни Twitter, ничего другого, ничего! Только мобильный телефон и электронная почта. И этого достаточно. Всякий раз, когда мне нужно узнать, что творится в социальных сетях, я беру у дочери ее мобильный телефон», — сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.
Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии, впервые в истории одержав победу в последних четырех сезонах подряд.
Также «Сити» дважды стал обладателем Кубка Англии, трижды — Суперкубка страны и четырежды — побетителем Кубка лиги.
В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, обыграв, а финале миланский «Интер» со счетом 1:0. В августе 2023 года английский клуб завоевал Суперкубок УЕФА, а в конце 2023 года стал победителем клубного чемпионата мира.
В текущем сезоне «Ман Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 9 очками. В следующем туре «горожане» на домашнем поле сыграют с «Брентфордом».
Ранее «Сити» представил форму, разработанную солистом культовой группы Oasis Ноэлем Галлахером.