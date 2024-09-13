Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» на этой неделе

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов может дебютировать за парижский клуб в ближайшем матче французской Лиги 1. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт ПСЖ

Основной вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма пропустил тренировку команды и его участие в субботнем матче против «Бреста» находится под вопросом. О причинах отсутствия вратаря сборной Италии не сообщается.

В августе Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). В официальных матчах парижского клуба 25-летний россиянин участия не принимал. В двух из трех матчей Лиги 1 на старте сезона он находился на скамейке запасных. Выездную встречу против «Лилля» (3:1) вратарь сборной России пропустил из-за болезни.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. Россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в своем активе после трех туров девять набранных очков.