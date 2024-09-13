Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» на этой неделе

Основной вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма пропустил тренировку команды и его участие в субботнем матче против «Бреста» находится под вопросом. О причинах отсутствия вратаря сборной Италии не сообщается.
В августе Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). В официальных матчах парижского клуба 25-летний россиянин участия не принимал. В двух из трех матчей Лиги 1 на старте сезона он находился на скамейке запасных. Выездную встречу против «Лилля» (3:1) вратарь сборной России пропустил из-за болезни.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. Россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в своем активе после трех туров девять набранных очков.