«Барселона» продлит контракт с Ямалем, когда ему исполнится 18 лет

Ямаль дебютировал за «Барселону» в апреле 2023 года и в возрасте 15 лет 290 дней стал самым молодым игроком в истории клуба в Ла Лиге. Всего на его счету 56 матчей за сине-гранатовых, в которых он забил 10 мячей и сделал 13 результативных передач.