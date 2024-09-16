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«Барселона» продлит контракт с Ямалем, когда ему исполнится 18 лет

«Барселона» летом предложит новый контракт полузащитнику Ламину Ямалю. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Jonathan Moscrop/Getty Images

По информации источника, каталонский клуб планирует подписать с 17-летним игроком контракт на «существенно улучшенных условиях» до 2030 года. Ожидается, что это произойдет после 13 июля 2025 года, когда Ямалю исполнится 18 лет.

По информации Capology, зарплата Ямаля по действующему контракту составляет чуть менее 1,7 млн евро в год без учета налогов.

Также сообщается, что «Барселона» планирует переподписать контракты с другими воспитанниками Ла Масии, поскольку каталонский клуб считает их неотъемлемой частью своего будущего. В частности, речь идет о защитнике Пау Кубарси, а также о полузащитниках Гави и Фермине Лопесе.

Ямаль дебютировал за «Барселону» в апреле 2023 года и в возрасте 15 лет 290 дней стал самым молодым игроком в истории клуба в Ла Лиге. Всего на его счету 56 матчей за сине-гранатовых, в которых он забил 10 мячей и сделал 13 результативных передач.

Минувшим летом Ямаль помог сборной Испании выиграть Евро-2024 и был признан лучшим молодым игроком турнира. Он побил несколько рекордов чемпионата Европы, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней) и самым молодым автором гола (16 лет и 362 дня).