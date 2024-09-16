«Реал» потерял полузащитника на срок до трех месяцев

Диас получил повреждение длинной приводящей мышцы правого бедра в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад». Футболист был заменен в первом тайме. «Реал» одержал победу в этой встрече со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Винисиус и Килиан Мбаппе. Оба футболиста забили голы с 11-метровой отметки.
По информации Marca, восстановление Диаса может затянуться на срок до трех месяцев.
Браим Диас перешел в «Реал» в 2019 году из «Манчестер Сити». Позднее Диас был отдан в аренду «Милану» и вернулся в команду летом 2023 года. За итальянский клуб футболист провел 124 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 15 результативных передач.
В текущем сезоне чемпионата Испании Диас отметился одним голом и одной результативной передачей.
«Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги с 11 очками. Такое же количество очков за 5 туров набрали Атлетико и Вильярреал, но эти команды опережают «сливочных» по дополнительным показателям. На первом месте в таблице располагается «Барселона», в активе команды Ханса-Дитера Флика 15 очков.
В следующем туре «Реал» на домашнем стадионе примет «Эспаньол». Также завтра, 17 сентября, «Реал» встретится со «Штутгартом» в матче первого тура Лиги чемпионов.