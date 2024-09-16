«Реал» потерял полузащитника на срок до трех месяцев

Браим Диас перешел в «Реал» в 2019 году из «Манчестер Сити». Позднее Диас был отдан в аренду «Милану» и вернулся в команду летом 2023 года. За итальянский клуб футболист провел 124 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 15 результативных передач.