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«Реал» потерял полузащитника на срок до трех месяцев

Мадридский «Реал» сообщил о травме 25-летнего полузащитника Браима Диаса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Диас получил повреждение длинной приводящей мышцы правого бедра в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад». Футболист был заменен в первом тайме. «Реал» одержал победу в этой встрече со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Винисиус и Килиан Мбаппе. Оба футболиста забили голы с 11-метровой отметки.

По информации Marca, восстановление Диаса может затянуться на срок до трех месяцев.

Браим Диас перешел в «Реал» в 2019 году из «Манчестер Сити». Позднее Диас был отдан в аренду «Милану» и вернулся в команду летом 2023 года. За итальянский клуб футболист провел 124 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 15 результативных передач.

В текущем сезоне чемпионата Испании Диас отметился одним голом и одной результативной передачей.

«Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги с 11 очками. Такое же количество очков за 5 туров набрали Атлетико и Вильярреал, но эти команды опережают «сливочных» по дополнительным показателям. На первом месте в таблице располагается «Барселона», в активе команды Ханса-Дитера Флика 15 очков.

В следующем туре «Реал» на домашнем стадионе примет «Эспаньол». Также завтра, 17 сентября, «Реал» встретится со «Штутгартом» в матче первого тура Лиги чемпионов.