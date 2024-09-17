Сын Златана Ибрагимовича забил красивый гол за «Милан»: видео

Матч «Милан» — «Эмполи» завершился со счетом 4:1. Для сына Ибрагимовича этот гол стал третьим в четырех матчах.
В середине июля Максимилиан подписал контракт с «Миланом». Футболист продолжит выступать за молодежную команду клуба. Максимилиан перешел в структуру итальянского клуба в 2022 году из шведского «Хаммарбю».
Также у Ибрагимовича и его девушки Хелены Сегер есть 16-летний сын Винсент. Весной он был вызван в молодежную сборную Швеции и забил победный гол в товарищеском матче против Бельгии.
Златан Ибрагимович занимает пост советника руководства итальянского клуба. За «Милан» Златан играл с 2010 по 2012 год, а также с 2020 по 2023 год. В июле 2023 шведский нападающий объявил о завершении карьеры.
Помимо россонери, на протяжении своей карьеры Златан Ибрагимович выступал за такие клубы как «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».